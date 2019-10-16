Son Dakika Haberleri: Albay Atasoy'dan Başkan Yıldırım'a ziyaret
Son Dakika Güncel Albay Atasoy'dan Başkan Yıldırım'a ziyaret

Albay Atasoy'dan Başkan Yıldırım'a ziyaret

1 saat önce

Adıyaman il Jandarma Alay Komutanı Albay Ercan Atasoy, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım'ı ziyaret etti.

Albay Atasoy'dan Başkan Yıldırım'a ziyaret, System.String[]

Adıyaman il Jandarma Alay Komutanı Albay Ercan Atasoy, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım'ı ziyaret etti.


Belediye Başkanı İskender Yıldırım'ı ziyaret eden Albay Ercan Atasoy Başkan Yıldırım'a çalışmalarında başarılar diledi. Başkan Yıldırım ise ziyaretlerinden dolayı Albay Atasoy'a teşekkür ederek ilçe merkezinde yürütülen çalışmalar ve önümüzdeki dönemde uygulamayı planladığı projeler hakkında bilgiler verdi. - ADIYAMAN

İskender Yıldırım, Ercan Atasoy, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:13 Kaynak: İHA
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