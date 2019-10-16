Albay Atasoy'dan Başkan Yıldırım'a ziyaret
1 saat önce
Adıyaman il Jandarma Alay Komutanı Albay Ercan Atasoy, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım'ı ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:13 Kaynak: İHA
Adıyaman il Jandarma Alay Komutanı Albay Ercan Atasoy, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım'ı ziyaret etti.
Belediye Başkanı İskender Yıldırım'ı ziyaret eden Albay Ercan Atasoy Başkan Yıldırım'a çalışmalarında başarılar diledi. Başkan Yıldırım ise ziyaretlerinden dolayı Albay Atasoy'a teşekkür ederek ilçe merkezinde yürütülen çalışmalar ve önümüzdeki dönemde uygulamayı planladığı projeler hakkında bilgiler verdi. - ADIYAMAN
Ankara'ya gelen Pompeo'dan küstah Türkiye ve Erdoğan açıklaması Mardin'in sınır ilçelerinde 156 okulda eğitime 2 gün ara verildi Trump'ın Türkiye kararı sonrası çelik sektöründe yeni süreç başladı MHP Lideri Devlet Bahçeli sakalını kesti