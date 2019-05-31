Albay Atasoy Rektör Turgut ile bir araya geldi

Adıyaman İl jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mehmet Turgut'u ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Adıyaman İl jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mehmet Turgut'u ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.



Turgut'a yeni görevinde başarılar dileyen Albay Atasoy, Adıyaman Üniversitesinin önemli çalışmaların altına imza atarak çok daha iyi yerlere geleceğine inandığını söyledi.



Turgut'a yeni görevinde başarılar dileyen Albay Atasoy, "Yeni görevi kendisine ve ülkemize hayırlı, uğurlu olsun. Hayırlı hizmetlerinin devamını diliyoruz. Üniversitemizi daha ileriye götüreceğinden şüphemiz yok" dedi.



Rektör Turgut ise Albay Atasoy'a ziyaret ve temennilerinden dolayı teşekkür ederek, "Ziyaretleri ve güzel dileklerinden dolayı İl Jandarma Komutanımız Albay Ercan Atasoy'a teşekkür ediyorum. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımızı sürdürüp temsil ettiğimiz kurumlar için çıtayı en yukarılara taşırız" diye konuştu.



Temenni ve görüş alışverişinin ardından İl Jandarma Komutanı Albay Atasoy, Adıyaman Üniversitesi Onur Defterini imzaladı. - ADIYAMAN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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