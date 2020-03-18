Albay Çakmak'tan şehit yakınlarına ziyaret - Son Dakika
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Albay Çakmak'tan şehit yakınlarına ziyaret

6 saat önce

Batman İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak, Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneğini (BAŞGAD) ziyaret ederek şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

Albay Çakmak'tan şehit yakınlarına ziyaret, System.String[]

Batman İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak, Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneğini (BAŞGAD) ziyaret ederek şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.


Batman İl Jandarma Komutanı Çakmak, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle şehit yakınları ve gazileri ziyaret etti. Ziyarette konuşan Albay Çakmak, şehit aileleri ve gazileri her zaman kendilerinin aile fertleri olarak gördüklerini söyledi. Albay Çakmak, "Onların dertleri, onların sorunları bizim sorunumuz. Çünkü şehitlerimiz devletimizin birlik beraberliği, bekası için milletimizin huzur ve güven içerisinde yaşamaları için canlarını feda ettiler. Bu fedakarlığın borcunu hiçbir zaman da ödemeyiz, bunun bilincindeyiz" dedi.


BAŞGAD Başkanı Şehmus Özcan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Albay Çakmak'a teşekkür etti. - BATMAN

Jandarma, Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 05:51 Kaynak: İHA

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