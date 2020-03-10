Albay Çetinkaya'nın acı günü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Albay Çetinkaya'nın acı günü - Son Dakika

Albay Çetinkaya'nın acı günü

6 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya'nın annesi vefat etti.

Albay Çetinkaya'nın acı günü, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya'nın annesi vefat etti.


İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya'nın annesi Neziha Çetinkaya ikamet ettiği İstanbul'da vefat etti. Neziha Çetinkaya'nın cenazesi 10 Mart 2020 (bugün) ikindi namazını takiben Çengelköy Güzeltepe Birlik Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'na defin edilecek. - DÜZCE

Mustafa Çetinkaya, Çetinkaya, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çinli sağlık uzmanları, koronavirüs ile ilgili araştırma sonuçlarını açıkladı: Ortalama 2 gün hayatta kalabiliyor
Adana ve Amasya'da peş peşe trafik kazaları: 5 ölü, 21 yaralı MEB, öğrencilere ve öğretmenlere koronavirüs uyarısında bulundu Polonya Genelkurmay Başkanı Jaroslaw Mika, koronavirüse yakalandı

Son Dakika Haberleri
19:40 Kocaeli'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 66 işçi hastanelik oldu
19:39 ÇANAKKALE Evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden kadın toprağa verildi
19:33 İngiltere'de koronavirüs vakası sayısı 373'e yükseldi
19:30 Okullara tatil konusu önümüzdeki günlerde görüşülecek
19:30 Irak Cumhurbaşkanı Salih'ten başbakan adayı için Şii taraflara mektup

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 19:55:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Albay Çetinkaya'nın acı günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]