Albay Çetinkaya'nın acı günü - Son Dakika

Albay Çetinkaya'nın acı günü
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DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya'nın annesi vefat etti.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:24 Kaynak: İHA
DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya'nın annesi vefat etti.
İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya'nın annesi Neziha Çetinkaya ikamet ettiği İstanbul'da vefat etti. Neziha Çetinkaya'nın cenazesi 10 Mart 2020 (bugün) ikindi namazını takiben Çengelköy Güzeltepe Birlik Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'na defin edilecek. - DÜZCE
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