Albay Güven Dere'den Şehit Aileleri ve Gazilere Ziyaret
1 saat önce
Manisa 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Güven Dere Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi Başkanı Ümit Taydaş ve şehit aileleri ile gazileri ziyaret etti.
Manisa
1. Komando
Eğitim Tugay Komutanı Piyade
Albay Güven Dere Türkiye
Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi Başkanı Ümit Taydaş ve şehit aileleri ile gazileri ziyaret etti.
Manisa 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Güven Dere ziyarette yaptığı açıklamada, "Şehit ailelerimiz, gazilerimiz bizim için önemli. Sizler ülkemizin geleceğe güvenle girmesi için bedel ödemiş değeri çok büyük insanlarsınız. Her daim yanınızdayız ve yanınızda olmaya devam edeceğiz. Sizleri sık sık ziyaret edeceğim ve sizinle beraber olacağım." dedi.
Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi Başkanı Ümit Taydaş ise yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi: "Değerli komutanım, samimiyetinizi biliyoruz gönülden isteyerek bizimle berabersiniz. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz sizi çok seviyor. Ülkemizin geleceğe güvenle girmesi adına mazlum milletlerin korunması maksadıyla kahraman ordumuz Fırat'ın doğusuna operasyon gerçekleştirecek, bizim desteğimiz sizinle. Halkımızı birlik bütünlük içerisinde devletimizin yanında olmaya davet ediyoruz." - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 12:44 Kaynak: İHA
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