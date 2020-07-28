Albay İnan, tuğgeneral rütbesiyle İstihbarat Daire Başkanlığı görevine atandı - Son Dakika

Elazığ İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Gökhan İnan, tuğgeneral rütbesiyle Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanlığı görevine atandı.

Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki terfi ve atama kararları Resmi Gazete yayımlandı.

Yayımlanan karara göre yaklaşık 1 yıldır Elazığ İl Jandarma Komutanlığı görevini yürüten Jandarma Kıdemli Albay Gökhan İnan, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile tuğgeneralliğe terfi etti.

Tuğgeneralliğe yükselen İnan, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanlığı görevine getirildi.

İnan'ın bugüne kadarki görev süresinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde halkın güvenliği ve asayişin sağlanması noktasında önemli operasyonlar gerçekleştirdi.

İnan'ın tuğgeneral rütbesiyle İstihbarat Daire Başkanlığı görevine atanması, kentte taktirle karşılandı.