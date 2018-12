Albay Kuş Adlı Tiyatro Oyunu Sergilendi

Düzce Üniversitesi Tiyatro Topluluğu tarafından düzenlenen "Albay Kuş" başlıklı tiyatro gösterimi, İstiklal Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Hristo Boyçev tarafından kaleme alınan Albay Kuş adlı tiyatro oyununa ilgi oldukça fazlaydı. Başarılı bir tiyatro performansı sergilen Düzce Üniversitesi öğrencileri, izleyiciler tarafından ilgi ve beğeniyle takip edildi.



Oyunla ilgili görüşlerini dile getiren Düzce Üniversitesi Tiyatro Topluluğu Danışmanı ve Sahne Sanatları Bölümü Öğretim Elemanı Arş. Gör. Hatice Şaşmaz, "1990'lı yıllarda yazılan oyun, yakın Avrupa tarihinin çalkantılı bir dönemine dikkati çekmektedir. Yugoslavya'nın parçalanması, Bosna savaşı, Bulgaristan'da yaşanan sorunlar yüzyılın sonuna doğru geride pek çok kıyıcı fotoğraf bırakmıştır. Bu süreci yaşayan, tanık olan insanlar arasından bir grup psikiyatri hastasının ele alındığı oyun, manastırdan kliniğe çevrilen ve yemek, ilaç, yakıt gibi her türlü yoksunluğun hakim olduğu bir mekanda başlar. Ta ki Birleşmiş Milletler hava yardımı kolilerinden biri manastırın avlusuna düşene dek. Koliden askeri üniformalar çıkar ama orada bulunan herkesin yaşamını değiştirmek için bir dönüm noktası olmuştur. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır." şeklinde konuştu.



Arş. Gör. Hatice Şaşmaz; bir yanda delilikle normal insanlar gibi yaşama arzusu arasındaki ikilemin, diğer yanda etnik, dini ve her türlü ayrımın, insanın insana yaşattığı dehşetin, umutla umutsuzluğun bir arada var olduğu oyunu, her ne kadar trajikomedi olarak anılsa da, tam olarak yaşanan "gerçek" acıların sahnedeki yansıması şeklinde tanımladı.



Oyunu sahneleyen Düzce Üniversitesi öğrencilerinin de aynı düşüncelerle evrensel bir sorunu dile getirmek ve izleyiciye göstermek amacıyla tutkuyla çalıştığını belirten Şaşmaz, "Öğrencilerimiz, maddi, manevi büyük bir özveriyle oyunlarını sahnelediler. Yönetmeni ve dramaturgu olarak bana düşen de onları desteklemek ve birlikte yürümek oldu. Bu kadar istekli ve heyecanlı bir ekiple çalışmak çok keyifliydi." ifadelerini kullandı.



Arş. Gör. Hatice Şaşmaz, "Oyunun sahne tasarımını Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü öğretim elemanlarından İlayda Soyupak yaptı. Böylece akademik anlamda disiplinlerarası bir çalışma da sürdürmüş olduk. Topluluktaki tüm öğrenciler sahne arkasında büyük destek sağladılar. Hepsinin ayrı ayrı emeğini takdir ediyorum. Topluluğun ve seyircimizin sık sık bir araya gelmesi temennisiyle." diyerek sözlerini sonlandırdı. - DÜZCE

