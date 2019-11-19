Son Dakika Haberleri: Albay Vatansever'den Dündar'a ziyaret
Son Dakika Güncel Albay Vatansever'den Dündar'a ziyaret - Son Dakika

Albay Vatansever'den Dündar'a ziyaret

6 saat önce

Bursa İl Merkez Komutanlığı'na tayin olan Albay Salih Vatansever, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Albay Vatansever'den Dündar'a ziyaret, System.String[]

Bursa İl Merkez Komutanlığı'na tayin olan Albay Salih Vatansever, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a nezaket ziyaretinde bulundu.


Başkan Dündar, bir süre önce göreve başlayan Bursa Merkez Komutanı Hava Ulaştırma Albay Salih Vatansever'i makamında ağırladı. Vatansever'e yeni görevinde başarılar dileyen Dündar, vatanı, milleti ve bayrağı için her şartta fedakarca çalışan güvenlik güçlerinin her zaman yanında olduklarını söyledi.


Osmangazi Belediyesi'nin çalışmaları hakkında bilgi alan Albay Vatansever de Bursa için yaptığı hizmetlerden dolayı Başkan Dündar'a teşekkür etti. Dündar, ziyaret sonunda Vatansever'e belediye binası girişinde yer alan vizyon projelerin maketlerini gösterdi. Proje maketlerini inceleyen Vatansever, her bir projenin Bursa'ya değer katan çalışmalar olduğunu ifade etti. - BURSA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 01:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Koalisyon sözcüsü, terör örgütünün eğitimlerini PKK sloganıyla kutladı
AK Parti'nin "En beğenilen siyasetçi" anketinde İmamoğlu ve Demirtaş sürprizi "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi"ne diye not bırakılan siyanürlü mektubun gizemi çözüldü İbrahim Kalın'dan S-400 ve F-35 krizi hakkında açıklama: NATO Zirvesi'nde ABD'nin tekliflerini alacağız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 20:14:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Albay Vatansever'den Dündar'a ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]