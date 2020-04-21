Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklaması Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı video paylaşımında açıklamalarda bulundu.

Bakan Albayrak: "1 Milyon Yazılımcı Projesi'nde gençlerin aldığı eğitimler CV'lerine işlenecek ve CV Bankasından firmaların ulaşımına açılacak."

Bakan Albayrak: "Halihazırda yazılımcı ihtiyacı duyan şirket ve firmalar 'CV Bank' üzerinden aradıkları kriterlere uygun adayları bulabilecek."

Bakan Albayrak: "(1 Milyon Yazılımcı Projesi) Tüm gençlerimize çağrıda bulunuyorum, ister lisede olun, ister üniversitede, gelin bu eğitimleri alın."