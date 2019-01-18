Albayrak: "100 Milyon Ton Kömür Üretim Hedefi Tutturuldu"
1 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, cari açığı azaltma amaçlı 100 milyon ton kömür üretim hedefinin tutturulduğunu açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2018’de 101.5 milyon ton yerli kömür üretimiyle Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını söyledi. Twitter hesabından açıklama yapan Dönmez, “Söz verdik, başardık! 2018’de, 101.5 milyon ton yerli kömür üretimiyle Cumhuriyet tarihimizin rekorunu […]The post Albayrak: “100 milyon ton kömür üretim hedefi tutturuldu” appeared first on Enerji Enstitüsü.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, cari açığı azaltma amaçlı 100 milyon ton kömür üretim hedefinin tutturulduğunu açıkladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2018'de 101.5 milyon ton yerli kömür üretimiyle Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını söyledi. Twitter hesabından açıklama yapan Dönmez, "Söz verdik, başardık! 2018'de, 101.5 milyon ton yerli kömür üretimiyle Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık. Milletimizin enerjisi, ülkemizin gücüyle, 'Bağımsız Enerji, Güçlü Türkiye' yolunda, cari açığın kapanmasına önemli bir katkı sağladık. Milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
Dönmez'in tweet'ini cevap veren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da "Cari açığı azaltmaya yönelik yerli kömür hamlemizin en önemli ayağını oluşturan '2018 yılında 100 milyon ton kömür üretimi' hedefi tutturuldu. Emeği geçen tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum" dedi.
The post Albayrak: "100 milyon ton kömür üretim hedefi tutturuldu"
appeared first on Enerji Enstitüsü
.
Son Dakika
» Sektörel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:45
İcra Yoluyla Babasına Götürülmek İstenen Çocuk, İntihara Kalkıştı
Dönerci Baba, Dansöz Olan Kızı Didem'i Eşit Parçalara Bölüp Buzdolabında Saklamış
İran Resmi Haber Ajansı, Suriye'de Gerçekleşen Patlamanın Faili Olarak Necati Şaşmaz'ın Fotoğrafını Paylaştı