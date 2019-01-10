Albayrak: "13 Bankamızın Katılımı ile Kobi Değer Kredisi Destek Paketimizle, İşletmelerimize...
1 saat önce
Albayrak: "13 bankamızın katılımı ile KOBİ Değer Kredisi destek paketimizle, işletmelerimize finansman desteği başlatıyoruz,"
Albayrak: "13 bankamızın katılımı ile KOBİ Değer Kredisi destek paketimizle, işletmelerimize finansman desteği başlatıyoruz,"
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:23 Kaynak: AA
Bakan Albayrak, KOBİ'lere Kredi Destek Paketini Açıkladı
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