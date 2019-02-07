Albayrak: "2018 Yılında 168 Milyar Dolarlık İhracat Rakamıyla Tüm Zamanların En Yüksek Rakamına...
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- Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın konuşması İSTANBUL - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "TİM Delegeler Çalıştayı"na katıldı.
- Hazine ve Maliye
Bakanı Albayrak'ın konuşması İSTANBUL - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
, "TİM Delegeler Çalıştayı"na katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:36 Kaynak: AA
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