Son Dakika Haberleri: Albayrak: "2018 Yılında 168 Milyar Dolarlık İhracat Rakamıyla Tüm Zamanların En Yüksek Rakamına...

Albayrak: "2018 Yılında 168 Milyar Dolarlık İhracat Rakamıyla Tüm Zamanların En Yüksek Rakamına...

28 dakika önce

- Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın konuşması İSTANBUL - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "TİM Delegeler Çalıştayı"na katıldı.

- Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın konuşması İSTANBUL - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "TİM Delegeler Çalıştayı"na katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:36 Kaynak: AA

Berat Albayrak, Güncel
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