Son Dakika Haberleri: Albayrak: "2019'u yüzde 12'lik bir enflasyon tahminiyle geride bırakmayı hedefliyoruz"
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Albayrak: "2019'u yüzde 12'lik bir enflasyon tahminiyle geride bırakmayı hedefliyoruz"

34 dakika önce

Yeni Ekonomi Programı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı'nda konuştu.

Yeni Ekonomi Programı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı'nda konuştu. (3)

Yeni Ekonomi Programı'nda enflasyon hedefleri, 2019 için yüzde 12, 2020 için yüzde 8,5, 2021 için yüzde 6, 2022 için yüzde 4,9 oldu

Albayrak: 2019'u yüzde 12'lik bir enflasyon tahminiyle geride bırakmayı hedefliyoruz

Berat Albayrak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 12:02 Kaynak: AA
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