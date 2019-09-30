Albayrak: "2019'u yüzde 12'lik bir enflasyon tahminiyle geride bırakmayı hedefliyoruz"
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Yeni Ekonomi Programı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı'nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 12:02 Kaynak: AA
Yeni Ekonomi Programı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı'nda konuştu. (3)
Yeni Ekonomi Programı'nda enflasyon hedefleri, 2019 için yüzde 12, 2020 için yüzde 8,5, 2021 için yüzde 6, 2022 için yüzde 4,9 oldu
Son dakika: Bakan Albayrak ekonomide 3 yıllık yol haritasını açıkladı Melih Gökçek, Altunizade'deki kuyruktan İmamoğlu'nu sorumlu tuttu: Ders olsun inşallah İBB'den deprem toplantısı açıklaması: İmamoğlu hedef gösteriliyor Baldızının boğazını kesen cani güneşlenirken yakalandı