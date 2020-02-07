Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2020 yılına hedefler ve projeksiyonlar doğrultusunda olumlu bir başlangıç yapıldığını bildirdi.

Albayrak, "Türkiye İçin Değişim Başlıyor" programı kapsamında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde düzenlenen "Kahramanmaraş İş Dünyası Buluşması"nda, istiklal ve istikbal mücadelesinin sembol şehirlerinden Kahramanmaraş'ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Elazığ, Van, İstanbul ve İdlib'den gelen üzücü haberlerle derinden etkilendiklerini belirten Albayrak, "Son günlerde aldığımız kötü haberlerle derinden sarsıldık, çok üzüldük ama biz güçlü bir devletiz, güçlü bir milletiz. İşte şu kısa dönemde yaşadığımız süreçlerde ortaya koyduğumuz dayanışma, birlik ve beraberlik, bizim neden tarih boyu dimdik ayakta kalan bir millet olduğumuzu da ortaya koymuştur. Tarihin her döneminde olduğu gibi bir kez daha dünyaya, dayanışmayla, kenetlenmeyle her türlü zorluğun altından kalkabileceğimizi gösterdik. Bu birliğin korunmasından kıymetli çok az mefkurenin olduğuna inanıyorum." dedi.

Albayrak, geçen yılı enflasyonda, kurda, faizlerde ve büyümede tüm olumsuz beklentilerin üzerinde bir performansla kapattıklarını ifade ederek şöyle konuştu:

"Hamdolsun, 2020 yılına hedeflerimiz ve projeksiyonlarımız doğrultusunda olumlu bir başlangıç yaptık. 2019 yılında öncelikli politikalarımızın başında enflasyonla mücadele olduğunu defalarca ifade etmiştik. 2018 yılı ekim ayında yüzde 25,2 seviyesinde gerçekleşen enflasyon oranı, Türk lirasının istikrarlı görünümü, enflasyon beklentilerindeki iyileşmeyle 2019 yılı eylül ve ekim aylarında tek haneyi gördük ve yılı yüzde 11,8 ile kapattık. Şunu çok net söyleyebilirim ki enflasyonla mücadele, hedeflerimiz doğrultusunda devam etmektedir. Koyduğumuz yüzde 4,9'luk hedefimizi de yakalayacağız. 'Bir daha kontrol altına alınamaz' denilen enflasyonu ülkemizin gündeminden çıkaracağız. Enflasyonla mücadelenin sağladığı başarı sonrasında Merkez Bankası hamleleriyle başlayan faizlerdeki düşüş süreci de devam ediyor."

Bakan Albayrak, "Merkez Bankasının politika faizini 11,25'e indirmesine paralel olarak kredi faizleri de hızla gerilemeye devam ediyor. Böylece, bir önceki yılın ocak ayına göre ticari kredi faizleri ortalama 14 puan, konut kredisi faizleri ortalama 14 puan, ihtiyaç kredisi faizleri 16 puan, taşıt kredisi faizleri ise 15 puanın üzerinde geriledi. Bildiğiniz gibi kamu bankalarımız faiz konusunda, piyasaların canlanması konusunda öncü bir rol üstleniyor ve elini taşın altına koyuyor." dedi.

Faiz indirimi müjdesi

"Türkiye İçin Değişim Başlıyor" programı kapsamında daha önce gerçekleştirilen il ziyaretlerinde bazı müjdeleri kamuoyu ile paylaştıklarını, Kahramanmaraş'tan da bir müjde vereceğini belirten Albayrak, şunları söyledi:

"İş dünyasıyla hazır bir aradayken yeni müjdeler verelim. En son Kayseri'deyken indirim açıklamıştık. Buraya gelirken de kamu bankaları yöneticileriyle bir araya geldik. İşler iyi gidiyor, bunları faizlere nasıl yansıtabiliriz derken sağolsun 3 genel müdürümüzle konuştuk. Yeniden bir indirim görüştük. 9 ile 11 bandındaki faizlerle ilgili kamu bankalarımızla görüştük ve bunu yüzde 8 ile 10 aralığına getirmek için mutabık kaldık. İndirimleri yansıtmaya devam ediyoruz. Bu bankalarımızın yöneticileri özelinde tüm kamu bankası yöneticilerine teşekkür ediyorum. Bu indirimler kayıp değil, reel sektöre kazanç olarak yansıyacak. Bunu gören basiretli bankacılık daha çok kazanıyor ve büyüyor. O yüzden çok kıskanıyorlar. Attığımız tüm bu adımların sektördeki tüm bankalara da örnek olmasını temenni ediyorum."

"Tüm rakamlar, beklentilerimizin üzerinde gelmeye başladı"

Enflasyon ve faizle mücadelenin 2020 yılı politikaları arasında öncelikli olmaya devam edeceğini vurgulayan Albayrak, şunları kaydetti:

"Özellikle gıda enflasyonuyla mücadele açısından 2020 çok önemli bir yıl olacak. Ekonomi politikalarımızın sağladığı güven ve etkinliği aktarması bakımından bir gelişmeyi daha sizlerle paylaşmak istiyorum; 2020 yılı Hazine Finansman Programı çerçevesinde önemli bir Eurobond ihalesi gerçekleştirdik. Uluslararası sermaye piyasalarında 5 ve 10 yıl vadeli olmak üzere çift dilim bir tahvil ihracı yaptık. Bu ihraç, uluslararası sermaye piyasalarında ülkemizden tek seferde gerçekleştirilen en yüksek tutarlı ihraç olma özelliğini taşıyor. İhraç aynı zamanda, 2007 yılından bu yana ülkemiz tarafından uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirilmiş ilk çift dilim ihraç, aynı anda iki vadede birden gerçekleştirilen bir ihraç olma özelliğini taşımaktadır. İhraca gelen yaklaşık 11 milyar dolar tutarındaki yatırımcı talebi, uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirdiğimiz ihraçlara gelmiş en yüksek yatırımcı talebidir. "

Bakan Albayrak, "Daha yeni başladık. Böyle devam ederse yüzde 5 baz büyüme oranı beklentilerimizin üzerinde yaşanır. 2020 Ocak rakamlarına baktığımızda tüm rakamlar, beklentilerimizin üzerinde gelmeye başladı. Ocak böyle, şubat ve mart bunun takip eden nitelikte gelirse çok net söylüyorum, 2020'nin ilk çeyreği yüzde 5 baz büyümenin üzerindeki rakamları konuşabiliriz." dedi.