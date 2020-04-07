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Albayrak: "5 bin liranın altında geliri olanlara verilecek temel ihtiyaç desteğine 3,7 milyon kişi...
6 saat önce
Albayrak: "5 bin liranın altında geliri olanlara verilecek temel ihtiyaç desteğine 3,7 milyon kişi başvurdu, ödemesi bu hafta başlayacak.
Albayrak: "5 bin liranın altında geliri olanlara verilecek temel ihtiyaç desteğine 3,7 milyon kişi başvurdu, ödemesi bu hafta başlayacak."
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 06:50 Kaynak: AA
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