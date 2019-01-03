Son Dakika Haberleri: Albayrak: (Altına Dayalı Tahvil İhracı) Geçtiğimiz Yıl 6,5 Tona Yakın Altını Ekonomiye Kazandırdık."

Albayrak: (Altına Dayalı Tahvil İhracı) Geçtiğimiz Yıl 6,5 Tona Yakın Altını Ekonomiye Kazandırdık."

1 saat önce

Albayrak: (Altına dayalı tahvil ihracı) Geçtiğimiz yıl 6,5 tona yakın altını ekonomiye kazandırdık.

Albayrak: (Altına Dayalı Tahvil İhracı) Geçtiğimiz Yıl 6,5 Tona Yakın Altını Ekonomiye Kazandırdık.
Albayrak: (Altına dayalı tahvil ihracı) Geçtiğimiz yıl 6,5 tona yakın altını ekonomiye kazandırdık."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:18 Kaynak: AA

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