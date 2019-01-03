Albayrak: (Altına Dayalı Tahvil İhracı) Geçtiğimiz Yıl 6,5 Tona Yakın Altını Ekonomiye Kazandırdık."
1 saat önce
Albayrak: (Altına dayalı tahvil ihracı) Geçtiğimiz yıl 6,5 tona yakın altını ekonomiye kazandırdık.
Albayrak: (Altına dayalı tahvil ihracı) Geçtiğimiz yıl 6,5 tona yakın altını ekonomiye kazandırdık."
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:18 Kaynak: AA
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