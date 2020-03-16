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Albayrak: "Atılacak adımlar Türkiye ekonomisi için olduğu kadar, Türkiye ekonomisinin geleceği ve...
6 saat önce
Albayrak: "Atılacak adımlar Türkiye ekonomisi için olduğu kadar, Türkiye ekonomisinin geleceği ve hedefleri için de bir koruma kalkanı olacaktır.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 09:38 Kaynak: AA
Albayrak: "Atılacak adımlar Türkiye ekonomisi için olduğu kadar, Türkiye ekonomisinin geleceği ve hedefleri için de bir koruma kalkanı olacaktır."
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