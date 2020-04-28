Son Dakika › Ekonomi › Albayrak: 'Ayakta tuttuğumuz üretim gücümüz, krizlerden sonra hızlı toparlanma reflekslerine sahip... - Son Dakika Ekonomi
Albayrak: "Ayakta tuttuğumuz üretim gücümüz, krizlerden sonra hızlı toparlanma reflekslerine sahip...
22 dakika önce
Albayrak: "Ayakta tuttuğumuz üretim gücümüz, krizlerden sonra hızlı toparlanma reflekslerine sahip piyasalarımız ve sağlam ekonomik altyapımız ile Covid-19 sonrası için büyük bir potansiyelimiz olduğunu görüyoruz"
Albayrak: "Ayakta tuttuğumuz üretim gücümüz, krizlerden sonra hızlı toparlanma reflekslerine sahip piyasalarımız ve sağlam ekonomik altyapımız ile Covid-19 sonrası için büyük bir potansiyelimiz olduğunu görüyoruz"
Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 04:36 Kaynak: AA
Son Dakika Bir ev fiyatından daha ucuza satılan ada: Linga adası 100 bin puanın üzerine çıkan borsa, yeni güne de yükselişle başladı Araç alım-satım bedeli artık Takasbank aracılığıyla ödenebilecek Çin bu olayı konuşuyor! Alibaba, eşini aldattığı iddia edilen yöneticisini cezalandırdı AVM'ler 11 Mayıs'ta kademeli olarak, Haziran başında ise tam kapasite açılmaya hazırlanıyor Fransa'dan yatırım için memleketi Burdur'a geldi, korona nedeniyle dönemeyince hayvan otlatmaya başladı Yılda 15 bin kaz üreten girişimci, talebe yetişmekte zorlanıyor Düşüşe geçen gram altın 384,4 liradan işlem görüyor Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları Mart'ta 92,1 milyar dolara geriledi 100 Bin Yeni Sosyal Konut projesinin kura çekimlerine bugün itibarıyla devam edilecek Koronavirüs nedeniyle talep patlaması yaşanan propolisin kilogram fiyatı 2 bin liradan 4 bin liraya yükseldi Güne yükselişle başlayan dolar, 6,99'dan işlem görüyor Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar: İş yeri aracını özel işlerinde kullanan tazminatsız kovulur Uzmanlardan e-Devlet dolandırıcılarına karşı uyarı: Resmi uzantılı mail ve SMS'lere dikkat Çiftçinin Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin kredi borçları 6 ay faizsiz ertelenecek