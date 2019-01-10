Albayrak: "Başta İmalatçı ve İhracatçılarımız Olmak Üzere Yıllık Cirosu 25 Milyon TL'nin Altında...
1 saat önce
Albayrak: "Başta imalatçı ve ihracatçılarımız olmak üzere yıllık cirosu 25 milyon TL'nin altında olan KOBİ'lere uygun şartlarda finansman sağlıyoruz.
Albayrak: "Başta imalatçı ve ihracatçılarımız olmak üzere yıllık cirosu 25 milyon TL'nin altında olan KOBİ'lere uygun şartlarda finansman sağlıyoruz."
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:23 Kaynak: AA
Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! Kur 5,50'nin Üzerinde İşlem Görüyor
Bakan Albayrak, KOBİ'lere Kredi Destek Paketini Açıkladı
Amazon'un Kurucusu Jeff Bezos ve Eşi Boşandıklarında Dünyanın En Zenginleri Listesi Değişecek
Dünyanın En Zengin Çifti Boşanıyor!