Son Dakika Haberleri: Albayrak: "Başta İmalatçı ve İhracatçılarımız Olmak Üzere Yıllık Cirosu 25 Milyon TL'nin Altında...

Albayrak: "Başta İmalatçı ve İhracatçılarımız Olmak Üzere Yıllık Cirosu 25 Milyon TL'nin Altında...

1 saat önce

Albayrak: "Başta imalatçı ve ihracatçılarımız olmak üzere yıllık cirosu 25 milyon TL'nin altında olan KOBİ'lere uygun şartlarda finansman sağlıyoruz.

Albayrak:
Albayrak: "Başta imalatçı ve ihracatçılarımız olmak üzere yıllık cirosu 25 milyon TL'nin altında olan KOBİ'lere uygun şartlarda finansman sağlıyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:23 Kaynak: AA

Ekonomi
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