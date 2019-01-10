Albayrak: "Başta İmalatçı ve İhracatçılarımız Olmak Üzere Yıllık Cirosu 25 Milyon TL'nin Altında...

Albayrak: "Başta imalatçı ve ihracatçılarımız olmak üzere yıllık cirosu 25 milyon TL'nin altında olan KOBİ'lere uygun şartlarda finansman sağlıyoruz.

Albayrak: "Başta imalatçı ve ihracatçılarımız olmak üzere yıllık cirosu 25 milyon TL'nin altında olan KOBİ'lere uygun şartlarda finansman sağlıyoruz."

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