Albayrak: "Batacak Dedikleri Türk Hava Yolları Tarihinin En Büyük Karlılığıyla Dünyaya Manşet Oldu"
1 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Adım Adım Ekonomi Trabzon-İş Dünyası Buluşması'na katıldı.
Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
, Adım Adım Ekonomi
Trabzon-İş Dünyası Buluşması'na katıldı. (5)
"Batacak dedikleri Türk Havayolları tarihinin en büyük karlılığıyla dünyaya manşet oldu. Algı, iletişim. Kim, nasıl bir operasyonun içerisinde"
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:01 Kaynak: AA
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