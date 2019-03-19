Son Dakika Haberleri: Albayrak: "Batacak Dedikleri Türk Hava Yolları Tarihinin En Büyük Karlılığıyla Dünyaya Manşet Oldu"

Albayrak: "Batacak Dedikleri Türk Hava Yolları Tarihinin En Büyük Karlılığıyla Dünyaya Manşet Oldu"

1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Adım Adım Ekonomi Trabzon-İş Dünyası Buluşması'na katıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Adım Adım Ekonomi Trabzon-İş Dünyası Buluşması'na katıldı. (5)

"Batacak dedikleri Türk Havayolları tarihinin en büyük karlılığıyla dünyaya manşet oldu. Algı, iletişim. Kim, nasıl bir operasyonun içerisinde"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:01 Kaynak: AA

Berat Albayrak, Trabzon, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meşaleler, 'Çanakkale Şehitleri' İçin Yandı Survivor'da Araba Ödülünü Kim Kazandı? Otomotiv Devi BMW'de Skandal Karar! Türkçe Konuşmayı Yasakladı Bakan Albayrak: Döviz Alanlar Şimdi Kara Kara Düşünüyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 16:19:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Albayrak: "Batacak Dedikleri Türk Hava Yolları Tarihinin En Büyük Karlılığıyla Dünyaya Manşet Oldu"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]