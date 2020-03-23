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Albayrak: "Belediyelerden 3 milyar liraya denk gelen 3 aylık kesinti yapılmayacak.
6 saat önce
Albayrak: "Belediyelerden 3 milyar liraya denk gelen 3 aylık kesinti yapılmayacak.
Albayrak: "Belediyelerden 3 milyar liraya denk gelen 3 aylık kesinti yapılmayacak. Böylece belediyelere, Kovid-19 mücadelesinde kaynak sağlanacak."
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 06:28 Kaynak: AA
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