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Albayrak: "Bireysel destek paketine 4 milyon 200 binden fazla vatandaş başvurdu.
14 dakika önce
Albayrak: "Bireysel destek paketine 4 milyon 200 binden fazla vatandaş başvurdu.
Albayrak: "Bireysel destek paketine 4 milyon 200 binden fazla vatandaş başvurdu. 250 binden fazla vatandaşımıza 1,5 milyar lira tahsis gerçekleşti."
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 02:58 Kaynak: AA
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