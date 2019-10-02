Albayrak: BIST düzenlemesi Borsaya ve sermaye piyasalarına ilgiyi artıracak
2 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, BIST pazar yapısı düzenlemesinin Borsaya ve sermaye piyasalarına ilgiyi artıracağını söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, BIST pazar yapısı düzenlemesinin Borsaya ve sermaye piyasalarına ilgiyi artıracağını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:46
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