Son Dakika Haberleri: Albayrak: BIST düzenlemesi Borsaya ve sermaye piyasalarına ilgiyi artıracak
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Albayrak: BIST düzenlemesi Borsaya ve sermaye piyasalarına ilgiyi artıracak

2 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, BIST pazar yapısı düzenlemesinin Borsaya ve sermaye piyasalarına ilgiyi artıracağını söyledi.

Albayrak: BIST düzenlemesi Borsaya ve sermaye piyasalarına ilgiyi artıracak, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, BIST pazar yapısı düzenlemesinin Borsaya ve sermaye piyasalarına ilgiyi artıracağını söyledi.

Berat Albayrak, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:46 
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