Albayrak: "Biz sadece devreye alınan adımların maddi tutarını dile getirmekteyiz. - Son Dakika
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Albayrak: "Biz sadece devreye alınan adımların maddi tutarını dile getirmekteyiz.
6 saat önce
Albayrak: "Biz sadece devreye alınan adımların maddi tutarını dile getirmekteyiz.
Albayrak: "Biz sadece devreye alınan adımların maddi tutarını dile getirmekteyiz. Eğer bazı ülkeler gibi ekonomik büyüklüğünü ifade etmemiz gerekirse, bu rakam 525 milyar TL'yi bulmaktadır. Bu da milli gelirin yaklaşık yüzde 11'ine denk gelmektedir"
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13.05.2020 21:09:42. #1.13#
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