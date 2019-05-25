Son Dakika Haberleri: Albayrak: "Bizim olduğumuz yerde şampiyonluklar hep vardır"

Albayrak: "Bizim olduğumuz yerde şampiyonluklar hep vardır"

54 dakika önce

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, 4-3'lük Sivasspor maçının ardından stadyum çıkışında gazetecilere açıklamada bulundu.

Albayrak:
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, 4-3'lük Sivasspor maçının ardından stadyum çıkışında gazetecilere açıklamada bulundu. Albayrak, "Taraftarlarımızın içi rahat olsun Fatih hoca ile bizim olduğumuz yerde şampiyonluklar hep vardır" dedi.

İkinci Başkan Albayrak, Sivas'a şampiyon olarak geldiklerini ve şampiyon olarak gittiklerini belirterek, "Şampiyon olarak geldik buraya şampiyon olarak gidiyoruz. Sivas'ta 2 tane kupa aldık. Bu sene 2 şampiyonluk ile sezonu kapattık. 2-0 öne geçtiğimiz maçı 4-3 kaybettik ama bir çok futbolcumuzu görme imkanına sahip olduk. Sivasspor'u tebrik ediyorum. İyi bir maç oldu. Seyirci fazla yoktu. Yenildiğimiz için üzgün olduğumu ifade etmek istiyorum. Çok rahat kazanabileceğimiz bir maçtan 4-3 gibi bir mağlubiyetle ayrıldık" dedi.

"Şampiyonlar ligine hazır bir kadro ile çıkacağız"

Albayrak şampiyonlar ligine hazır bir kadro ile çıkacaklarını söyledi. Albayrak, "Her şeye rağmen rabbime şükürler olsun şampiyon olduk ve 2 kupayı aldık. İnşallah 3'üncü kupayı da ağustosta alıp yeni sezona o şekilde devam edeceğiz. Yarın akşam bütün taraftarlarımızı stadımıza bekliyoruz. Şuna emin olabilirsiniz ki şampiyonlar ligine hazır bir kadro ile çıkacağız. Taraftarlarımız içi rahat olsun Fatih hoca ile bizim olduğumuz yerde şampiyonluklar hep vardır " şeklinde konuştu. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 12:24 Kaynak: İHA
Abdurrahim Albayrak, Galatasaray, Sivasspor, Spor
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