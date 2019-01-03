Albayrak: "Bu Ay İçinde, Esnafımız ve İmalat Sanayimiz Başta Olmak Üzere Kobi'lerimiz İçin...

Albayrak: "Bu ay içinde, esnafımız ve imalat sanayimiz başta olmak üzere KOBİ'lerimiz için maliyetini daha da düşürdüğümüz bir paket açıklayacağız"

Albayrak: "Bu ay içinde, esnafımız ve imalat sanayimiz başta olmak üzere KOBİ'lerimiz için maliyetini daha da düşürdüğümüz bir paket açıklayacağız"

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