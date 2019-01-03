Albayrak: "Bu Ay İçinde, Esnafımız ve İmalat Sanayimiz Başta Olmak Üzere Kobi'lerimiz İçin...
1 saat önce
Albayrak: "Bu ay içinde, esnafımız ve imalat sanayimiz başta olmak üzere KOBİ'lerimiz için maliyetini daha da düşürdüğümüz bir paket açıklayacağız"
Albayrak: "Bu ay içinde, esnafımız ve imalat sanayimiz başta olmak üzere KOBİ'lerimiz için maliyetini daha da düşürdüğümüz bir paket açıklayacağız"
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:18 Kaynak: AA
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