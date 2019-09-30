Albayrak: "Bu yıl değişim için çok daha etkin bir şekilde sahada olacağız"
53 dakika önce
Yeni Ekonomi Programı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı'nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:15 Kaynak: AA
Yeni Ekonomi Programı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı'nda konuştu. (9)
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