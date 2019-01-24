Son Dakika Haberleri: Albayrak: "Bu Yıl İçerisinde Çok Daha Etkin ve Farklı Bir G. Kore ve Çin Politikası Gözlemleyeceğiz"

Albayrak: "Bu Yıl İçerisinde Çok Daha Etkin ve Farklı Bir G. Kore ve Çin Politikası Gözlemleyeceğiz"

1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 9. Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) zirvesi kapsamında, gerçekleştirdiği temasları değerlendirdi.

Albayrak:
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 9. Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) zirvesi kapsamında, gerçekleştirdiği temasları değerlendirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:02 Kaynak: AA

Berat Albayrak, Güncel
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