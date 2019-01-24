Albayrak: "Bu Yıl İçerisinde Çok Daha Etkin ve Farklı Bir G. Kore ve Çin Politikası Gözlemleyeceğiz"
1 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 9. Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) zirvesi kapsamında, gerçekleştirdiği temasları değerlendirdi.
Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
, 9. Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) zirvesi kapsamında, gerçekleştirdiği temasları değerlendirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:02 Kaynak: AA
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