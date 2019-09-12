Son Dakika Haberleri: Albayrak: "Bugünkü TCMB faiz kararlarının etkilerini ileriki günlerde göreceğiz"
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Albayrak: "Bugünkü TCMB faiz kararlarının etkilerini ileriki günlerde göreceğiz"

50 dakika önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Esma Sultan Yalısı'nda Avrupa I·mar ve Kalkınma Bankası 10. Yıl Daveti'nde konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Esma Sultan Yalısı'nda Avrupa I·mar ve Kalkınma Bankası 10. Yıl Daveti'nde konuştu.

Albayrak: Bugünkü TCMB faiz kararlarının etkilerini ileriki günlerde göreceğiz

Esma Sultan Yalısı, Berat Albayrak, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 07:03 Kaynak: AA
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