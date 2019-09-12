Albayrak: "Bugünkü TCMB faiz kararlarının etkilerini ileriki günlerde göreceğiz"
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Esma Sultan Yalısı'nda Avrupa I·mar ve Kalkınma Bankası 10. Yıl Daveti'nde konuştu. Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 07:03 Kaynak: AA
Arda Turan'ın aldığı hapis cezası Avrupa'da gündem oldu Atletico Madrid, Vedat Muriqi'nin peşine düştü! Bakan Albayrak'tan Merkez Bankası'nın faiz kararına ilk yorum Diyarbakır'da yola döşenen patlayıcı sivil aracın geçişi sırasında infilak etti: Ölü ve yaralılar var