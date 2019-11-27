Son Dakika Haberleri: Albayrak: Büyümede üçüncü çeyrek beklentileri yüzde 1'lerde.
Son Dakika Ekonomi Albayrak: Büyümede üçüncü çeyrek beklentileri yüzde 1'lerde. - Son Dakika Ekonomi

Albayrak: Büyümede üçüncü çeyrek beklentileri yüzde 1'lerde.

6 saat önce

Albayrak: Büyümede üçüncü çeyrek beklentileri yüzde 1'lerde.

Albayrak: Büyümede üçüncü çeyrek beklentileri yüzde 1'lerde., System.String[]

Albayrak: Büyümede üçüncü çeyrek beklentileri yüzde 1'lerde. Türkiye, aralık da bu ivmeyle devam ederse yüzde 4-5'lerde büyüyeceği son çeyreğe gidiyor

Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 07:30 Kaynak: AA
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