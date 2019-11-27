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Albayrak: Büyümede üçüncü çeyrek beklentileri yüzde 1'lerde.
6 saat önce
Albayrak: Büyümede üçüncü çeyrek beklentileri yüzde 1'lerde.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 07:30 Kaynak: AA
Albayrak: Büyümede üçüncü çeyrek beklentileri yüzde 1'lerde. Türkiye, aralık da bu ivmeyle devam ederse yüzde 4-5'lerde büyüyeceği son çeyreğe gidiyor
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