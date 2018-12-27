Son Dakika Haberleri: Albayrak, CHP'li Erdoğdu'dan Kazandığı Tazminatı Şehit Ailelerine Bağışladı

Albayrak, CHP'li Erdoğdu'dan Kazandığı Tazminatı Şehit Ailelerine Bağışladı

54 dakika önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu'ya açtığı davada kazandığı tazminatı, şehit aileleri ve yakınları için bağışladı.

Albayrak, CHP'li Erdoğdu'dan Kazandığı Tazminatı Şehit Ailelerine Bağışladı, System.String[]
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu'ya açtığı davada kazandığı tazminatı, şehit aileleri ve yakınları için bağışladı.

Albayrak, Twitter hesabından, "CHP'li Aykut Erdoğdu'nun hakkımızda ortaya attığı iftiralara karşı açtığımız davayı kazandık. Tazminatı şehit aileleri ve yakınlarının ihtiyaçları için bağışladık." paylaşımında bulundu.

Bakan Albayrak, davanın gerekçeli karar metni ile bağışa ilişkin banka dekontunu da hesabından paylaştı.

Buna göre, Bakan Albayrak'ın kazandığı 33 bin 615 liralık tazminat, şehit aileleri ve yakınlarının ihtiyaçlarının karşılanması için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hesabına gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:34 Kaynak: AA

Berat Albayrak, Aykut Erdoğdu, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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