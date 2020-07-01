Albayrak çiftine hakaret eden şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Mersin'de, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dördüncü kez baba olduğunu duyurduğu Twitter paylaşımına hakaret içerikli yorum yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak'ı hedef alan hakaret nedeniyle Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli hakkında "kamu görevlisine hakaret" suçundan soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında şüpheli Ercan B., dün akşam saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Bugün emniyetteki işlemleri tamamlanıp, adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

(İHA)