ALBAYRAK ÇİFTİNE SOSYAL MEDYADA ÇİRKİN SALDIRI: 4 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI - Son Dakika

ALBAYRAK ÇİFTİNE SOSYAL MEDYADA ÇİRKİN SALDIRI: 4 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'ın çocuk sevincine sosyal medyada yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili İstanbul'da gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü serbest bırakıldı.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'ın çocuk sevincine sosyal medyada yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili İstanbul'da gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, sosyal medyada Bakan Albayrak ile eşi Esra Albayrak'ı hedef alan hakaret içerikli yorumlara ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında İstanbul'da da 5 kişi gözaltına alındı.Gözaltına alınan K.Z.U., N. S., F.M.A. ve Ö. D. emniyetten savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. M.F.K.'nin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Berat Albayrak, Esra Albayrak, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 18:08 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ALBAYRAK ÇİFTİNE SOSYAL MEDYADA ÇİRKİN SALDIRI: 4 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI - Son Dakika

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