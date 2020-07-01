Albayrak çiftine sosyal medyada çirkin saldırı: 4 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'ın çocuk sevincine sosyal medyada yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili İstanbul'da gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, sosyal medyada Bakan Albayrak ile eşi Esra Albayrak'ı hedef alan hakaret içerikli yorumlara ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında İstanbul'da da 5 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan K.Z.U., N. S., F.M.A. ve Ö. D. emniyetten savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. M.F.K.'nin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.