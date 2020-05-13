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Albayrak: "Covid-19 salgının ekonomimize etkilerini gidereceğimizden, ülkemiz için ortaya çıkan...
6 saat önce
Albayrak: "Covid-19 salgının ekonomimize etkilerini gidereceğimizden, ülkemiz için ortaya çıkan potansiyeli değerlendirebileceğimizden kimsenin şüphesi olmasın"
Albayrak: "Covid-19 salgının ekonomimize etkilerini gidereceğimizden, ülkemiz için ortaya çıkan potansiyeli değerlendirebileceğimizden kimsenin şüphesi olmasın"
Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 03:06 Kaynak: AA
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