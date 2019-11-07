Son Dakika Haberleri: Albayrak: Dar gelirlileri ev sahibi yapacak modelin altyapısını tamamladık (2)
Son Dakika Politika Albayrak: Dar gelirlileri ev sahibi yapacak modelin altyapısını tamamladık (2)

Albayrak: Dar gelirlileri ev sahibi yapacak modelin altyapısını tamamladık (2)

6 saat önce

BAKAN ALBAYRAK'TAN ESNAF ZİYARETİHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Samsun programı kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i makamında ziyaret etti.

Albayrak: Dar gelirlileri ev sahibi yapacak modelin altyapısını tamamladık (2), System.String[]

BAKAN ALBAYRAK'TAN ESNAF ZİYARETİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Samsun programı kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i makamında ziyaret etti. Ardından AK Parti İl Başkanlığı'na geçen Bakan Albayrak, burada partililerle bir araya geldi. Bakan Albayrak, sonrasında ise Saathane Meydanı mevkiinde esnaf ziyaretinde bulundu. Bakan Albayrak, burada gördüğü bir simitçiden simit alıp kendisini takip eden basın mensuplarına ikram etti. Vatandaşlarla fotoğraf çektirip sohbet eden Bakan Albayrak, ardından havayoluyla Ordu'ya gitmek üzere kentten ayrıldı.


Berat Albayrak, Mustafa Demir, Politika

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 03:55 Kaynak: DHA
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Bakan Albayrak'tan dar gelirliye müjde: Kiradan daha ucuz maliyetle ev sahibi olunacak
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