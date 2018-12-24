Albayrak: Devlet Destekli Alacak Sigortası 1 Ocak'ta Başlayacak
2 saat önce
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, KOBİ'lerin alacaklarını tazmin edememeleri durumunda zararlarını karşılamak için Devlet Destekli Alacak Sigortası'nın 1 Ocak'ta başlayacağını duyurdu.
HAZİNE ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
, KOBİ'lerin alacaklarını tazmin edememeleri durumunda zararlarını karşılamak için Devlet Destekli Alacak Sigortası'nın 1 Ocak'ta başlayacağını duyurdu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, twitter hesabından yaptıı açıklamada KOBİ'leri ilgilendiren Devlet Destekli Alacak Sigortası'nın 1 Ocak itibariyle devreye gireceğinin müjdesini verdi. Albayrak paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"KOBİ'lerimizin alacaklarını tazmin edememeleri durumunda zararlarını karşılamak için Devlet Destekli Alacak Sigortası'nı devreye alıyoruz. 1 Ocak'ta başlayacak bu sistem, tüm KOBİ'lerimize hayırlı uğurlu olsun"
Haber: ANKARA/DHA
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:28 Kaynak: DHA
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