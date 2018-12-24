Son Dakika Haberleri: Albayrak: Devlet Destekli Alacak Sigortası 1 Ocak'ta Başlayacak

Albayrak: Devlet Destekli Alacak Sigortası 1 Ocak'ta Başlayacak

2 saat önce

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, KOBİ'lerin alacaklarını tazmin edememeleri durumunda zararlarını karşılamak için Devlet Destekli Alacak Sigortası'nın 1 Ocak'ta başlayacağını duyurdu.

Albayrak: Devlet Destekli Alacak Sigortası 1 Ocak'ta Başlayacak, System.String[]
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, KOBİ'lerin alacaklarını tazmin edememeleri durumunda zararlarını karşılamak için Devlet Destekli Alacak Sigortası'nın 1 Ocak'ta başlayacağını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, twitter hesabından yaptıı açıklamada KOBİ'leri ilgilendiren Devlet Destekli Alacak Sigortası'nın 1 Ocak itibariyle devreye gireceğinin müjdesini verdi. Albayrak paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"KOBİ'lerimizin alacaklarını tazmin edememeleri durumunda zararlarını karşılamak için Devlet Destekli Alacak Sigortası'nı devreye alıyoruz. 1 Ocak'ta başlayacak bu sistem, tüm KOBİ'lerimize hayırlı uğurlu olsun" 

Haber: ANKARA/DHA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:28 Kaynak: DHA

Berat Albayrak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Albayrak Müjdeyi Verdi! KOBİ'lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası 1 Ocak'ta Başlıyor Bu Gece Yarısından İtibaren Benzin ve Motorine Büyük İndirim Gelecek

Metin Akpınar'ın Avukatlarından Açıklama: Cumhurbaşkanı'na Yanlış Aksettirildi Son Dakika! ABD'nin Çekilme Kararının Ardından ÖSO Birlikleri, Münbiç'teki Cephe Hatlarına Sevk Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 12:29:11. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Albayrak: Devlet Destekli Alacak Sigortası 1 Ocak'ta Başlayacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]