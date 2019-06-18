Son Dakika Haberleri: Albayrak: Devletimiz selde oluşan zararın telafisi için tüm desteği verecek
Son Dakika Güncel Haber

Albayrak: Devletimiz selde oluşan zararın telafisi için tüm desteği verecek

1 saat önce

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Araklı'da yaşanan sel nedeniyle devletimiz selde oluşan zararın telafisi için gerekli tüm desteği verecektir" dedi.

Albayrak: Devletimiz selde oluşan zararın telafisi için tüm desteği verecek, System.String[]

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, " Araklı'da yaşanan sel nedeniyle devletimiz selde oluşan zararın telafisi için gerekli tüm desteği verecektir" dedi.
Bakan Berat Albayrak, sosyal paylaşım sitesi  Twitter'dan açıklama yaptı.  Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen sel ile ilgili paylaşımda bulunan Bakan Albayrak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Araklı'da yaşanan sel nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Devletimiz, haber alınamayan vatandaşlarımıza sağ salim ulaşılması için seferber olmuştur ve selde oluşan zararın telafisi için gerekli tüm desteği verecektir."
Haber:  ANKARA,


Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 08:18 Kaynak: DHA
Berat Albayrak, Araklı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ağrı'da feci olay: Anne ve iki çocuğu sel sularına kapılarak hayatını kaybetti Trabzon'un Araklı ilçesinde HES borusu patladı: 4 kayıp AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım: Saadet Partili kardeşlerimden özür diliyorum Donald Trump açıkladı: Patrick Shanahan bakanlıktan vazgeçti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 21:59:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Albayrak: Devletimiz selde oluşan zararın telafisi için tüm desteği verecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]