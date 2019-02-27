Albayrak: Devreden KDV sorunu olmaması için çalışma yapılacak
1 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, devreden KDV sorunu olmaması için çalışma yapacaklarını söyledi.
Hazine ve Maliye
Bakanı Albayrak, devreden KDV sorunu olmaması için çalışma yapacaklarını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:25
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