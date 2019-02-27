Son Dakika Haberleri: Albayrak: Devreden KDV sorunu olmaması için çalışma yapılacak

Albayrak: Devreden KDV sorunu olmaması için çalışma yapılacak

1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, devreden KDV sorunu olmaması için çalışma yapacaklarını söyledi.

Albayrak: Devreden KDV sorunu olmaması için çalışma yapılacak, System.String[]
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, devreden KDV sorunu olmaması için çalışma yapacaklarını söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:25 

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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