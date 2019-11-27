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Albayrak: "(e-Serbest Meslek Makbuzu) Serbest meslek erbabı artık matbaalardan makbuz bastırmayacak.
6 saat önce
Albayrak: "(e-Serbest Meslek Makbuzu) Serbest meslek erbabı artık matbaalardan makbuz bastırmayacak.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:38 Kaynak: AA
Albayrak: "(e-Serbest Meslek Makbuzu) Serbest meslek erbabı artık matbaalardan makbuz bastırmayacak. Böylece 100 milyon lira tasarruf sağlanacak."
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