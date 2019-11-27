Son Dakika Haberleri: Albayrak: "(e-Serbest Meslek Makbuzu) Serbest meslek erbabı artık matbaalardan makbuz bastırmayacak.
Son Dakika Ekonomi Albayrak: '(e-Serbest Meslek Makbuzu) Serbest meslek erbabı artık matbaalardan makbuz bastırmayacak. - Son Dakika Ekonomi

Albayrak: "(e-Serbest Meslek Makbuzu) Serbest meslek erbabı artık matbaalardan makbuz bastırmayacak.

6 saat önce

Albayrak: "(e-Serbest Meslek Makbuzu) Serbest meslek erbabı artık matbaalardan makbuz bastırmayacak.

Albayrak:

Albayrak: "(e-Serbest Meslek Makbuzu) Serbest meslek erbabı artık matbaalardan makbuz bastırmayacak. Böylece 100 milyon lira tasarruf sağlanacak."

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:38 Kaynak: AA
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