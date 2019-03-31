Albayrak: Ekonomide Reform ve Değişimin Olduğu 4,5 Yıllık Kesintisiz Dönem Başlıyor
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HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından acıklama yaptı.
HAZİNE ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
, Twitter
hesabından acıklama yaptı.
Bakan Albayrak açıklamasında şunları söyledi:
"Seçimler ülkemize, milletimize, demokrasimize hayırlı olsun. Sandığa gidip oy kullanan, demokrasiye sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Seçim geride kaldı. Bizim için ana gündemin ekonomide reform ve değişimin olduğu 4,5 yıllık kesintisiz bir dönem başlıyor." - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 06:12 Kaynak: DHA
Bakan Albayrak: Ekonomide Reform ve Değişimin Olduğu 4,5 Yıllık Kesintisiz Bir Dönem Başlıyor
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