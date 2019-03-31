Son Dakika Haberleri: Albayrak: Ekonomide Reform ve Değişimin Olduğu 4,5 Yıllık Kesintisiz Dönem Başlıyor

Albayrak: Ekonomide Reform ve Değişimin Olduğu 4,5 Yıllık Kesintisiz Dönem Başlıyor

47 dakika önce

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından acıklama yaptı.

Albayrak: Ekonomide Reform ve Değişimin Olduğu 4,5 Yıllık Kesintisiz Dönem Başlıyor, System.String[]
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından acıklama yaptı.

Bakan Albayrak açıklamasında şunları söyledi:

"Seçimler ülkemize, milletimize, demokrasimize hayırlı olsun. Sandığa gidip oy kullanan, demokrasiye sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Seçim geride kaldı. Bizim için ana gündemin ekonomide reform ve değişimin olduğu 4,5 yıllık kesintisiz bir dönem başlıyor." - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 06:12 Kaynak: DHA

Twitter, Berat Albayrak, Ekonomi
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