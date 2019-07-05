Son Dakika Haberleri: Albayrak: Ekonomik göstergeler iyileşme eğiliminde
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Albayrak: Ekonomik göstergeler iyileşme eğiliminde

1 saat önce

Bakan Albayrak, "İkinci yarıyla birlikte toparlanma süreci başladı.

Albayrak: Ekonomik göstergeler iyileşme eğiliminde, System.String[]
Bakan Albayrak, "İkinci yarıyla birlikte toparlanma süreci başladı. Ekonomik göstergeler iyileşme eğiliminde. Risk primlerimizde iki haftada 120 baz puana yakın düşüş görüldü." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:17 
Ekonomi
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