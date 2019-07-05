Albayrak: Ekonomik göstergeler iyileşme eğiliminde
1 saat önce
Bakan Albayrak, "İkinci yarıyla birlikte toparlanma süreci başladı.
Bakan Albayrak, "İkinci yarıyla birlikte toparlanma süreci başladı. Ekonomik göstergeler iyileşme eğiliminde. Risk primlerimizde iki haftada 120 baz puana yakın düşüş görüldü." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:17
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