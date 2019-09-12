Albayrak: Enflasyon eylül ayında tek haneyi yakalayacağız

İstanbul'da Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 10. yıl davetinde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyonda endeksler eylül ayında hem TÜFE, hem de ÜFE'de tek haneli rakamları yakalayacağımızı net bir şekilde gösteriyor" dedi.