Albayrak: Enflasyon eylül ayında tek haneyi yakalayacağız
1 saat önce
İstanbul'da Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 10. yıl davetinde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyonda endeksler eylül ayında hem TÜFE, hem de ÜFE'de tek haneli rakamları yakalayacağımızı net bir şekilde gösteriyor" dedi.
İstanbul'da Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 10. yıl davetinde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyonda endeksler eylül ayında hem TÜFE, hem de ÜFE'de tek haneli rakamları yakalayacağımızı net bir şekilde gösteriyor" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 06:10
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