Son Dakika Haberleri: Albayrak: Enflasyon eylül ayında tek haneyi yakalayacağız
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Albayrak: Enflasyon eylül ayında tek haneyi yakalayacağız

1 saat önce

İstanbul'da Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 10. yıl davetinde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyonda endeksler eylül ayında hem TÜFE, hem de ÜFE'de tek haneli rakamları yakalayacağımızı net bir şekilde gösteriyor" dedi.

Albayrak: Enflasyon eylül ayında tek haneyi yakalayacağız, System.String[]

İstanbul'da Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 10. yıl davetinde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyonda endeksler eylül ayında hem TÜFE, hem de ÜFE'de tek haneli rakamları yakalayacağımızı net bir şekilde gösteriyor" dedi.

İstanbul, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 06:10 
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