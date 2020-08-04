Albayrak: "Enflasyon konusundaki mücadelemizi, hedefe ulaşma azmimizi ve bu konuda atacağımız yapısal adımları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz"

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 11:17

Kaynak: AA

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