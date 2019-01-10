Son Dakika Haberleri: Albayrak: "Enflasyon, Kur, Faiz ve Cds Primlerinde Sağladığımız İyileşme ile 2018 Hedeflerimizi...

Albayrak: "Enflasyon, Kur, Faiz ve Cds Primlerinde Sağladığımız İyileşme ile 2018 Hedeflerimizi...

38 dakika önce

Albayrak: "Enflasyon, kur, faiz ve CDS primlerinde sağladığımız iyileşme ile 2018 hedeflerimizi tutturduk, 2019 motivasyonumuzu üst seviyeye taşıdık.

Albayrak:
Albayrak: "Enflasyon, kur, faiz ve CDS primlerinde sağladığımız iyileşme ile 2018 hedeflerimizi tutturduk, 2019 motivasyonumuzu üst seviyeye taşıdık."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:19 Kaynak: AA

Ekonomi
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