Albayrak: "Enflasyon, Kur, Faiz ve Cds Primlerinde Sağladığımız İyileşme ile 2018 Hedeflerimizi...
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Albayrak: "Enflasyon, kur, faiz ve CDS primlerinde sağladığımız iyileşme ile 2018 hedeflerimizi tutturduk, 2019 motivasyonumuzu üst seviyeye taşıdık.
Albayrak: "Enflasyon, kur, faiz ve CDS primlerinde sağladığımız iyileşme ile 2018 hedeflerimizi tutturduk, 2019 motivasyonumuzu üst seviyeye taşıdık."
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:19 Kaynak: AA
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