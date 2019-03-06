Son Dakika Haberleri: Albayrak: Enflasyondaki düşüş trendi tüm paydaşlarca kabul edildi

Albayrak: Enflasyondaki düşüş trendi tüm paydaşlarca kabul edildi

27 dakika önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Çekirdek enflasyonun gerilemesi ÜFE'deki düşüşle birlikte enflasyondaki düşüş trendinin tüm paydaşlarca kabul edilmesini sağladı" diye konuştu.

Albayrak: Enflasyondaki düşüş trendi tüm paydaşlarca kabul edildi, System.String[]
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Çekirdek enflasyonun gerilemesi ÜFE'deki düşüşle birlikte enflasyondaki düşüş trendinin tüm paydaşlarca kabul edilmesini sağladı" diye konuştu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:35 

Berat Albayrak, Ekonomi
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