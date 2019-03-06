Albayrak: Enflasyondaki düşüş trendi tüm paydaşlarca kabul edildi
27 dakika önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Çekirdek enflasyonun gerilemesi ÜFE'deki düşüşle birlikte enflasyondaki düşüş trendinin tüm paydaşlarca kabul edilmesini sağladı" diye konuştu.
Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
, "Çekirdek enflasyonun gerilemesi ÜFE'deki düşüşle birlikte enflasyondaki düşüş trendinin tüm paydaşlarca kabul edilmesini sağladı" diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:35
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