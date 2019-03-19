Albayrak: "(Enflasyonla Mücadele) 2019 Yılında Tek Haneli Rakamları Göreceğiz"
3 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Adım Adım Ekonomi Trabzon-İş Dünyası Buluşması'na katıldı.
Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
, Adım Adım Ekonomi
Trabzon-İş Dünyası Buluşması'na katıldı. (3)
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "(Enflasyon) Önümüzdeki dönemde mevsimsel koşulların gıda üretimini destekleyici hale gelmesi, fiyatlardaki katılıkların giderilmesine yönelik uygulayacağımız yapısal tedbirler neticesinde ve en önemlisi baz etkinin de etkisiyle bu eylül ayı gibi 2019 yılında tek haneli rakamları göreceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:58 Kaynak: AA
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