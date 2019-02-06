Albayrak: Fiyatlara karşı önemli adımlar atacağız
1 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Fiyatlara karşı haftaya önemli adımlar atacağız... Bu hafta seracılık yapılandırma planı açıklanacak" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Fiyatlara karşı haftaya önemli adımlar atacağız... Bu hafta seracılık yapılandırma planı açıklanacak" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:10
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