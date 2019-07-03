Son Dakika Haberleri: Albayrak: "Gıda tarafındaki kazanımları koruyacak, önce tek haneli enflasyonu görecek, ardından...
Son Dakika Ekonomi Haber

Albayrak: "Gıda tarafındaki kazanımları koruyacak, önce tek haneli enflasyonu görecek, ardından...

1 saat önce

Albayrak: "Gıda tarafındaki kazanımları koruyacak, önce tek haneli enflasyonu görecek, ardından yılı hedeflerimizin altında bir oranda kapatacağız."

Albayrak:
Albayrak: "Gıda tarafındaki kazanımları koruyacak, önce tek haneli enflasyonu görecek, ardından yılı hedeflerimizin altında bir oranda kapatacağız."
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:43 Kaynak: AA
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu projesi ile 1 saatlik yol 5 dakikaya düştü Heyecan tutkunu adam toksik katran kazanına düştü CHP Sözcüsü Faik Öztrak: TÜİK marketleri arayıp indirim istiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 18:00:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Albayrak: "Gıda tarafındaki kazanımları koruyacak, önce tek haneli enflasyonu görecek, ardından...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]