Albayrak: "Gıda tarafındaki kazanımları koruyacak, önce tek haneli enflasyonu görecek, ardından...
1 saat önce
Albayrak: "Gıda tarafındaki kazanımları koruyacak, önce tek haneli enflasyonu görecek, ardından yılı hedeflerimizin altında bir oranda kapatacağız."
Albayrak: "Gıda tarafındaki kazanımları koruyacak, önce tek haneli enflasyonu görecek, ardından yılı hedeflerimizin altında bir oranda kapatacağız."
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:43 Kaynak: AA
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