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Albayrak: "Girişim sermayesi fonlarına önümüzdeki 5 yıllık dönem içerisinde 2 milyar lira tutarında...
6 saat önce
Albayrak: "Girişim sermayesi fonlarına önümüzdeki 5 yıllık dönem içerisinde 2 milyar lira tutarında kaynak aktarmayı hedefliyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:44 Kaynak: AA
Albayrak: "Girişim sermayesi fonlarına önümüzdeki 5 yıllık dönem içerisinde 2 milyar lira tutarında kaynak aktarmayı hedefliyoruz."
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