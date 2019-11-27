Son Dakika Haberleri: Albayrak: "Girişim sermayesi fonlarına önümüzdeki 5 yıllık dönem içerisinde 2 milyar lira tutarında...
Son Dakika Ekonomi Albayrak: 'Girişim sermayesi fonlarına önümüzdeki 5 yıllık dönem içerisinde 2 milyar lira tutarında... - Son Dakika Ekonomi

Albayrak: "Girişim sermayesi fonlarına önümüzdeki 5 yıllık dönem içerisinde 2 milyar lira tutarında...

6 saat önce

Albayrak: "Girişim sermayesi fonlarına önümüzdeki 5 yıllık dönem içerisinde 2 milyar lira tutarında kaynak aktarmayı hedefliyoruz.

Albayrak:

Albayrak: "Girişim sermayesi fonlarına önümüzdeki 5 yıllık dönem içerisinde 2 milyar lira tutarında kaynak aktarmayı hedefliyoruz."

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:44 Kaynak: AA
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